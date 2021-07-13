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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

13.07.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Defne ilçesinde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, Hatay'ın sadece kültürel özellikleri değil, ekonomik ve coğrafi özellikleriyle de çok özel bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte 2 gündür gerçekleştirdiği ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirten Davutoğlu, "Hatay'da gerçekleşen il kongresinin tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını diliyorum. İlerleyen dönemlerde tekrar Hatay'a gelerek eksik bıraktığımız tüm ilçeleri ziyaret edeceğiz." dedi.

Davutoğlu daha sonra partisinin Reyhanlı İlçe Teşkilatı'nın açılışını yaptı. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu ile de görüşen Davutoğlu, 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ve patlamada yakınlarını kaybedenlerin aileleriyle dernekte bir araya geldi.

Ardından Samandağ ilçesinde Hızır Aleyhisselam ile Musa Peygamberin buluştuğu yer olarak adlandırılan Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu, son olarak Samandağ ve Kırıkhan ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

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