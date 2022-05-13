Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adıyaman'da temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da bazı temaslarda bulundu.

Partisinin İl Başkanlığının açılışında konuşan Davutoğlu, daha sonra gazetecilerle bir araya geldi.

Siyasiler üzerinde her türlü baskıya karşı olduklarını belirten Davutoğlu, bütün siyasi partilerin, görüşleri ve geçmişleri ne olursa olsun ortak tavırla yargının siyasallaşmasına karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, 6'lı masanın bu ay 29 Mayıs'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışmalar son derece iyi gidiyor. 6'lı masa Türkiye'de ayrıştırıcı politikalara karşı, kutuplaşmaya karşı iş birliği platformudur. Önümüzdeki toplantıda inşallah ev sahipliğimizde oluşan 4 komisyonun raporları, çalışmaları gözden geçirilecek ve bu iş birliğinin temel insan hak ve özgürlükleri, demokratik hukuk devleti ilkeleri, temiz siyaset, siyasi ahlak perspektifiyle ülkenin yeniden inşa edilmesi yönünde önemli bazı açıklamalar ve metinler ortaya koyacağız."

Davutoğlu, ifadeye çağrılan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'nin yanında olduklarını ve baskılara boyun eğmeyeceklerini kaydetti.

Buradaki açıklamasının ardından esnafı ziyaret eden Davutoğlu, onların taleplerini dinledi.

Davutoğlu, ardından Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Murat Koca'yı ziyaret edip bir süre görüştü.

Cemevine de ziyarette bulunan Davutoğlu, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ve Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu Başkanı Yusuf Aslan ve buradaki vatandaşlarla görüştü.

