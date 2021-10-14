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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

14.10.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'nın Patnos ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve kanaat önderlerine ziyarette bulundu, basın mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı ziyareti kapsamında, beraberindekilerle Patnos ilçesine bağlı Ortadamla köyüne giden Davutoğlu, burada STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle görüşerek, kentte olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayvancılığı canlandıracaklarını ve bu toprakları bereketlendireceklerini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ağrılılar bizleri ne kadar özlediklerini dillerinden düşürmediler. Ağrılılar bizimle beraber yürümeye karar vermiş. Allah sizden razı olsun. Bir taraftan çok sevindim bir taraftan da hüzünlendim. İlk defa Ağrı'da hemen hemen her yerde emeklisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla hepsini üzüntülü ve dertli gördüm. Çiftçi mazot ve artan gübre fiyatlarından, esnaf siftah yapmadan dükkanı kapattığından, emekli de 1500 lira ile nasıl geçineceğim diye şikayetçi. Gençler ise iş bulamamaktan şikayetçi. Sizin meselelerinizi çözmek için geldik."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Davutoğlu, partisinin İlçe Başkanı Kasım İleri tarafından verilen geleneksel "Keledoş" yemeğinin ardından konaklamak için ilçe merkezine geçti.

Davutoğlu'nun, yarın partisinin Patnos İlçe Başkanlığı binasının açılışı ve esnaf ziyaretinin ardından Van'a gideceği öğrenildi.

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