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  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, iktidarın ülkenin sorunlarını çözemediğini öne sürdü:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, iktidarın ülkenin sorunlarını çözemediğini öne sürdü:

14.01.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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"Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur, sorunları çözemeyen bir iktidar vardır. Ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna inanın. Her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şey bitmedi, her şey bugün burada yeni başlıyor"

MARDİN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Mardin 1. Olağan Kongresine katıldı.

Davutoğlu, kentte bir otelde düzenlenen kongredeki konuşmasında, engelleri bir bir aştıklarını söyledi.

Türkiye'yi hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu ülke topraklarına nefret tohumları değil, muhabbet tohumları ekmeye geldik. Kindar bir nesil değil merhametli bir neslin öncüsü olmaya geldik. Mardin'i Mardin yapan bütün değerlere sahip çıkacağız. Adaleti ikame edeceğiz. Milletin geçim sıkıntısını aşmak için her türlü çabaya göstereceğiz. Tarımı ayağa kaldıracağız. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur, sorunları çözemeyen bir iktidar vardır. Ülkemizin geleceğinin parlak olduğuna inanın. Her zaman söylediğimiz gibi hiçbir şey bitmedi, her şey bugün burada yeni başlıyor."

Tek adayla gidilen seçimde Cesur Yücedağ Gelecek Partisi Mardin İl Başkanlığına seçildi.

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