Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İzmir'de ziyaretlerde bulundu

İZMİR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir programı kapsamında esnafı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Davutoğlu, kent merkezindeki programlarının ardından Konak'tan Karşıyaka'ya feribotla geçti.

Karşıyaka Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden, ikramlarını geri çevirmeyen Davutoğlu, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ilçedeki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı da ziyaret eden Davutoğlu, yakınlardaki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip, kahve içti.

Davutoğlu, sonrasında ise Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında İzmir'i Cumhuriyetin taçlandığı şehir olarak adlandıran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Devletimizin Anadolu'da kökleşmesinin merkezi İzmir'dir. Cumhuriyetimizin kurulması İstiklal Savaşı'mızın son noktası da İzmir'dir. Bugün siyasetimize anlam katacak şekilde insan hak ve özgürlüklerinin demokrasimizin ilk temelinin atıldığı yer de İzmir'dir. İzmir'e ve İzmir'i temsil eden sivil toplum kuruluşlarımıza selam olsun."

İzmir'in "ufuk şehri" olduğunu dile getiren Davutoğlu, "Ülke olarak İzmir'e borçluyuz. İzmir, İstiklal Savaşı'na direnenlerin Hasan Tahsin'in şehridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehridir. Efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin şehridir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Kutuplaşmaya karşı bir araya geldik, gün farklı düşünceler ile birbirimize düşman olmanın günü değil. Gün ayrışma değil paylaşma günüdür, gün küsme değil barışma günüdür, gün kutuplaşma değil aynı bayrağın altında yürüme günüdür.” diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu, daha sonra Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gençlerle buluştu.

