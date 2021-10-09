YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

09.10.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra Sahabiye Medresesi'nde gençlerle sohbet etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki çiçekçi esnafını gezen ve Kurşunlu Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, bir vatandaşın "Ali Babacan ile ittifak düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Beraber olmayı çok istedim. O biraz farklı düşündü ama olur inşallah." şeklinde yanıtladı.

Davutoğlu, daha sonra İstasyon Caddesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Kayseri Hacıbektaş-ı Veli Cem Evi'ni ziyaret eden Davutoğlu, burada yetkililerle bir süre görüştü.

Davutoğlu, son olarak Talas ilçesindeki bir pazar yerine giderek alışveriş yaptı, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdiRahatsızlığı olan bu köye geliyor! İşin sırrı şaşkına çevirdi
PARTNERTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklamaTürkiye ABD'den F-16 talep etti mi? Reuters'ın iddiasıyla ilgili açıklama
AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda konuştu:AK Parti'li Özhaseki, Kayseri'de Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'nda konuştu:

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ekim Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:30
İkindi
15:43
Akşam
18:17
Yatsı
19:33

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cumartesi

Ayhan Eczanesi
Melikgazi
Betül Eczanesi
Kocasinan
Deniz Eczanesi
Kocasinan
Gaye Eczanesi
Melikgazi
Stad Eczanesi
Melikgazi
Toki Eczanesi
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Kafeye silahla ateş açan kişiyi etkisiz hale getiren 4 bekçi ödüllendirildi

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Samsun'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.