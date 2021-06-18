YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

18.06.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Kırklareli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, tarım arazilerinin her metrekaresinin kıymetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyük bir ekolojik çevre problemiyle karşı karşıya olduğunu belirten Davutoğlu, toprağa sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

"Toprakla mayası barışık olmayan insan, kendi mayasıyla barışık değildir." diyen Davutoğlu, insanların topraktan yaratıldığını, yeniden toprağa döneceğini kaydetti.

Trakya'nın engin ovalarında gezdiğini ve incelemelerde bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, "Bugün Trakya'nın engin ovalarına geldim. Dinliyorum, dinledikçe hüzün duyuyorum her yerde çiftçimiz feryat ediyor. Esnafımız feryat ediyor onları zaten biliyoruz. Çiftçilerimiz kışın feryat ediyorsa anlarsınız hasat bitmiştir, elindeki imkanlar daralmıştır. Ama hasadın ortasında çiftçi feryat ediyorsa bu feryada kulak vermek lazım." diye konuştu.

Toplantıda, kent merkezi ve ilçelerdeki ziraat odası başkanları ve çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra partisinin Kırklareli İl Başkanlığı açılışına katılarak esnaf ziyaretinde bulunan Davutoğlu, bir otelde parti teşkilatıyla da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Dünya şampiyonu para atlet Fatma Damla Altın'ın memleketi Kırklareli'nde bu başarının gururu yaşanıyorDünya şampiyonu para atlet Fatma Damla Altın'ın memleketi Kırklareli'nde bu başarının gururu yaşanıyor

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:29
Öğle
13:17
İkindi
17:19
Akşam
20:55
Yatsı
22:50

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Basak Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çelık Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.