Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu partililerle evinde bayramlaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, Konya'daki evinde partililerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Davutoğlu, Meram ilçesindeki evinde düzenlediği bayramlaşma etkinliği öncesinde yaptığı konuşmada, bayramın gönüllerin açıldığı, zihinlerin buluştuğu, muhabbetlerin derinleştiği bir imkan alemi olduğunu söyledi.

Bu yıl bayramı kendi evinde yaptığı bir etkinlikle özel bir şekilde kutlamak istediğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"İl Başkanımız Hasan Bey ve arkadaşlarımız aradıklarında, 'bu yıl bayramlaşmayı başka bir mekanda değil ben sizi evimde ağırlamak istiyorum.' dedim. Elhamdülillah hanemizde, babamdan, dedemden kalma 'Davutlar geleneği' var. O gelenekten beri biliriz ki bayram demek hanenin açık olması demektir. Bir röportajımda Taşkent'teki bayram sabahını anlattım. Taşkent'e giderdik, bayram namazı kılınırdı. Topluca kabirler ziyaret edilir, sonra Davutlar sülalesinin bulunduğu sokakta 400-500 yıllık 'Davutlar Odası' diye bilinen misafirhaneye herkesin kendi evinden getirdiği yemeklerle toplanılırdı. Yemekler ortaya koyulur ama kimse hangi yemeğin hangi evden geldiğini bilmezdi. O zaman kültürümüzde Halil İbrahim Sofrası'nın ne anlama geldiğini ben o sofrada öğrendim. Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'aşınızı, sofranızı, hanenizi açık tutun' sözünü de orada öğrendik."

Davutoğlu, bayramlaşmaların dönem gereği farklı şekillerde ve ortamlarda yapıldığını anımsatarak, "Bundan sonra az veya çok Konya'da geçirdiğim her bayramda hanemiz herkese açıktır, buyurun gelin." diye konuştu.

