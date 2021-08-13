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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu:

13.08.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye'nin şu andan itibaren AFAD'ın yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere bölge ve konu bazlı bir afet yönetimine geçmesi lazım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye'nin şu andan itibaren AFAD'ın yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere bölge ve konu bazlı bir afet yönetimine geçmesi lazım." dedi.

Davutoğlu, partisinin İl Başkanlığı'nda gazetecilere gündemle ilgili yaptığı açıklamada, yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalya ve Muğla'da yangın noktalarına giderek, halkla bir araya geldiğini kaydeden Davutoğlu, Bursa'daki 2 günlük programı bittiğinde sel bölgesine de ziyarette bulunacağını söyledi.

Davutoğlu, afet bölgeleri için sivil toplum kuruluşlarının yardım toplayabileceğini belirterek, devletin de bu yardımları denetlemesi gerektiğini bildirdi.

Herkesin yüreğini yakan yangınlar ve son 2 gündür de sel felaketlerinden gelen manzaralar karşısında derin üzüntü duyduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Tedbirlerin erken aşamalarda alınması büyük önem taşıyor. AFAD, bugün İçişleri Bakanlığının bünyesinde bir genel müdürlük konumuna indirgendi. AFAD, başbakanlığım döneminde Başbakanlığa bağlıydı. Türkiye bir afet ülkesi. Türkiye'nin şu andan itibaren AFAD'ın yeniden yapılandırılması dahil olmak üzere bölge ve konu bazlı bir afet yönetimine geçmesi lazım. Sele müdahale farklı bir mantıkla, depreme, yangına müdahale farklı bir mantıkla ele alınmalı. İnsan unsuru göz önüne alınmalı, kapsamlı AFAD müdahale timleri kurulması lazım."

Toplantının ardından Fomara'daki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geçen Davutoğlu burada güvercinlere yem vererek, meydanda bulunan DSP standını ziyaret etti. Esnaf ziyareti yapan Davutoğlu, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı.

Cami çıkışı gazetecilerin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili sorusuna cevap veren Davutoğlu, "Biz, EYT Dernekleri Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Gelecek Partisi olarak yaklaşık bir yıl çalıştık. Geçtiğimiz aylarda 5 maddelik bir çözüm planını açıkladık. Şu ana kadar EYT konusunda kesin bir plan açıklamış tek parti Gelecek Partisidir. İktidara geldiğimiz de inşallah bir ay geçmez bu sorunu çözeceğiz." dedi.

Davutoğlu, Kapalı Çarşı, Emir Han, Koza Han ve Tuz Pazarı'nı ziyaret ederek esnafı dinledi.

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