YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Mersin kongresine katıldı

MERSİN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Mersin 1. olağan kongresine katıldı.

Davutoğlu, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongredeki konuşmasında, kentin her noktasında teşkilatlanma çalışması yapacaklarını söyledi.

İl kongrelerinin, Mersin'in ardından Osmaniye, İzmir ve Karaman'da devam edeceğini belirten Davutoğlu, "Gelecek Partisi olarak bugünkü kongrelerimizle, büyük kongremizi yapma hakkını kazanıyoruz. Bugünkü kongrelerimizde kazandığımız hak ile inşallah 1 Kasım'da hep beraber Ankara'da yeni bir geleceğe yürüme destanını yazacağız." dedi.

Davutoğlu, partisinin bütün gönüllülerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Artık ülkemizde Gelecek Partisi gerçeği var. En kısa sürede büyük kongremizi de gerçekleştireceğiz. Bugün Mersinlilerden de bunun için ruhsatı aldık. Çok önemli bir adım atmış olacağız. 'Parti kuramaz, kursalar bile yalnız kalırlar, çevrelerinde 3-5 kişi toplanır başka kimseyi bulamaz' diyenlere en güzel cevap il il, ilmik ilmik dokuduğumuz kongrelerimizdir."

Hamit Karış, tek aday olduğu kongrede Gelecek Partisi Mersin İl Başkanlığına seçildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Melikgazi Belediyesi 80 Rakamının Sırrını Açıkladı
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Şırnak'ta hafriyat kamyonunun altında kalan işçi hayatını kaybetti
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Minik Rüzgar toprağa verildi
Minik Rüzgar toprağa verildi

Mersin Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:38
Öğle
12:34
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:33

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Hekimoğlu Eczanesi
Akdeniz
İrfan Eczanesi
Akdeniz
Sait Eczanesi
Akdeniz
Akdemir Eczanesi
Mezitli
Ayben Eczanesi
Mezitli
Ahu Eczanesi
Toroslar
Zeynep Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mersin ormanlarına yeni yol ağı
Mersin ormanlarına yeni yol ağı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.