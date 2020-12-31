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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı

İZMİR HABERLERİ  | 31.12.2020 21:34 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'in otomobiline ateş eden şüpheliye adli kontrol kararı

İZMİR (AA) - Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına ateş eden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşçilik'in otomobiline dün gece Onur Mahallesi yakınlarında ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan partinin il başkan yardımcısının kardeşi M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cüneyt İşçilik'in olay gecesi zanlı ve abisiyle Bayraklı'da yemek yediği, eve dönüşü sırasında otomobiline ateş edildiği öğrenildi.

30 Aralık gece saatlerinde çevreyolu Onur Mahallesi girişi yakınlarında İşçilik'in otomobiline ateş açılmış, saldırgan kaçmıştı.

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