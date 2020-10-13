Gelecek Partisi Karaman 1. Olağan İl Kongresi yapıldı. Kongrede İl Başkanı Hasan Diker oldu.

Kongre, Piri Reis Çay Bahçesinde gerçekleştirildi. Kongre öncesi gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, parti olarak bugün itibarıyla 44. il kongresini yaptıklarını söyledi. Özdağ, “Bugün Karaman’dayız. Gelecek Partisi’nin 1’inci Olağan Kongresini yapacağız. Bugün itibariyle 44. İl Kongresini yapıyoruz. Türkiye’de 10 ay içerisinde 71 il başkanı atadık. Aynı zamanda 417 ilçe başkanlığımız da faaliyette. Bugün kanunun bizden istemiş olduğu 41 vilayette örgütlenmek ve 41 vilayetinin il kongresini yapmış olmaktı. Bu 6 ay sonra yapılacak olan büyük kurultaydan sonraki seçimlere girebilmek demek. 1 Kasım itibariyle Gelecek Partisi seçimlere girebilmek için Ankara’da büyük kongresini yapacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendi. Piri Reis Çay Bahçesindeki kongreye Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın yanı sıra 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, CHP Karaman İl Başkanı Cem Kağnıcı, Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Sarıveliler Belediye Başkanı Halil Kulak ve partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Karaman İl Başkanı Hakan Diker oldu.



