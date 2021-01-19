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Gelecek Partisi’nden Başkan Günel’e ziyaret

19.01.2021 11:37 | Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi’nden Başkan Günel’e ziyaret

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ile Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Coşkun Tazı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.Gelecek Partisi’nin 3 Ekim’de yapılan 1’inci Olağan Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçilen Selçuk Yasan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ile Gelecek Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Coşkun Tazı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.
Gelecek Partisi’nin 3 Ekim’de yapılan 1’inci Olağan Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçilen Selçuk Yasan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Coşkun Tazı ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyaret oldukça samimi bir havada geçti. Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e partisinin Türkiye ve Aydın’da yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Ömer Günel ise Kuşadası’nda göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Aydın İl Başkanı Selçuk Yasan ve ekibine teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle Türkiye’nin siyasi hayatına yeni bir soluk getiren Gelecek Partisi’ne başarılar diliyorum. Ülkemizde kurulan her yeni partinin demokrasimize renk katacağına inanıyorum. Evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum” diye konuştu.

Gelecek Partisi’nden Başkan Günel’e ziyaret

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