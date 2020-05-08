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Gelecek Partisi’nin tabelası takıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi’nin Kayseri İl Başkanlığı’nın tabelası asıldı.Eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından 13 Aralık 2019 yılında kurulan ve resmi kısaltması Gelecek Partisi olan siyasi partinin Kayseri İl Başkanlığı’nın tabelası bu gün asıldı.

Gelecek Partisi’nin tabelası takıldı

Gelecek Partisi’nin Kayseri İl Başkanlığı’nın tabelası asıldı.
Eski Dışişleri Bakanı ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından 13 Aralık 2019 yılında kurulan ve resmi kısaltması Gelecek Partisi olan siyasi partinin Kayseri İl Başkanlığı’nın tabelası bu gün asıldı. Simgesi yeşil ve beyaz renklerden oluşan çınar yaprağı olan partinin Kayseri İl Yönetimi henüz belli değil.
13 Aralık 2019 tarihinde kurulan ve 154 kişilik kurucu üyesi bulunan partinin il binası Kocasinan İlçesine bağlı İstasyon Caddesi’nde bulunuyor.

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Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:49
Sabah
05:26
Öğle
12:40
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:14

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Esen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Marmara Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Erdinç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ege Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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