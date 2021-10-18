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Gelecek Varlık'ın halka arz büyüklüğü 360 milyon lira oldu

18.10.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nominal değerli pay başına fiyatın 13,65 lira olarak belirlendiği halka arzda 26,4 milyon adet nominal değerli pay karşılığı 1 milyar 980 milyon lira talep toplandı ve halka arz büyüklüğü 360,4 milyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Fiba Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık'ın 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşen halka arzında 300,3 milyon lira büyüklüğündeki paylarına, yatırımcılardan 1 milyar 980 milyon lira talep geldi.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, Fiba Grubu'nun 15 yıl sonra Borsa İstanbul'a geri dönüşünün ilk adımı olan Gelecek Varlık'ın halka arzı 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Nominal değerli pay başına fiyatın 13,65 lira olarak belirlendiği halka arzda 26,4 milyon adet nominal değerli pay karşılığı 1 milyar 980 milyon lira talep toplandı ve halka arz büyüklüğü 360,4 milyon lira oldu. Halka açıklık oranı yüzde 18,9 olan Gelecek Varlık, GLCVY işlem kodu ile işlem görecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, varlık yönetim şirketleri BDDK'ya bağlı kurumlar olarak sektör regülasyonlarına tâbi olduklarından, halka arz sürecinde Borsa İstanbul'a uyum sağlamakta bir zorluk yaşamadıklarını belirtti.

Fiba Grubu'nun finans sektöründeki deneyimi ve sermaye piyasalarındaki birikimiyle başarılı bir halka arz gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünlüdoğan, "300,3 milyon lira büyüklüğünde bir halka arz planlıyorduk. 7 kata yakın talep gelince, ek satışlarla 360,4 milyon liralık bir büyüklüğe ulaştık. Borsa İstanbul’a girerken gösterdiğimiz başarıyı sürekli kılmak üzere, halka arzın büyüklüğünün yarısına denk gelen, yaklaşık 180 milyon lirayı fiyat istikrarı fonu olarak kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Ünlüdoğan, payların yüzde 41,7'sinin kurumsal yatırımcılara, 58,3'ünün ise bireysel yatırımcılara tahsis edilmesinin dengeli ve sağlıklı bir dağılım oluşturduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü ve yaygın ilgiden memnunuz. Farklı ölçekteki yatırımcı profillerinden gördüğümüz büyük ilginin sektörümüzdeki diğer oyunculara da ilham vereceğine inanıyoruz. Lider pozisyonumuzu pekiştirmemize katkı sağlayacak bu sürecin bir parçası olan herkese çok teşekkür ediyoruz."

- Bireyselden 6,5 kat, kurumsaldan 9 kat talep

Açıklamada verilen bilgiye göre, Gelecek Varlık'ın halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının yaklaşık yaklaşık 6,5 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara planlanan tahsisat tutarının ise yaklaşık 9 katı talep geldi.

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