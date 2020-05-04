YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor.

Aydın’ın semt pazarlarından motorlu taşıtlar yaygın olmadığı dönemlerde kullanılan at arabaları, artık sadece pazar masrafı taşımıyor aynı zamanda asırlık bir geleneği sürdürüyor. Germencik ilçesinde eskiden görev yapan onlarca at arabasından taşımacılık işini sürdüren sadece Mevlüt Gül ve atı Küheylan kaldı.
Bu işi ilkokul çağlarında başladığını ve yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü at arabacılığı işini kendisine meslek edindiğini belirten Mevlüt Gül, gelişen teknolojinin at arabacılığı mesleğini de bitirdiğini söyledi. Eskiden Germencik pazarında ve halde onlarca kişinin at arabası ile çalışıp evine ekmek götürdüğünü, bugün bir elin parmak sayısını geçmeyecek kadar at arabacılığı yapan kişi kalmasına rağmen artık iş bulunmadığını belirten Gül, “Bu mesleği ilkokul çağlarında başladık. O zaman motorlu araç almak çok zor ve pahalıydı. Biz at arabacısı olarak kaldık ve bu işi meslek edindik. Halen ilçe pazarının kurulduğu günlerde atımı arabaya koşup pazara geliyoruz. Ancak işler çok durgun. Bir yandan asırlık kültürü yaşatmaya diğer yandan da ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Sanırım bizden sonra bu işi yapan kalmaz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

Elektrik akımına kapılan işçi kurtarılamadı

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Tutak’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Aydın Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:02
Öğle
13:10
İkindi
16:58
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.