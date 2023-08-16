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Geleneksel 6. İncir Festivali başlıyor

16.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 6. İncir Festivali başlıyor.

Geleneksel 6. İncir Festivali başlıyor

Birbirinden kıymetli sanatçıların sahne alacağı festival, Göçük Mahallesi’nde, 19 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.
Tarsus’un ve yörenin en önemli tarım ürünlerinden birisi olan incirin tanıtımına katkı sağlamak ve amacıyla her yıl düzenlenen festivalde sahne alacak sanatçıların yanı sıra, yöreye özgü en iyi incir yarışması da festivale renk katacak. Yarışma sonucunda iyi inciri yetiştirmiş olduğu belirlenen kişilere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü de verilecek.

Festival programı çerçevesinde saat 19.30’da Ali Taşoğlu, saat 20.00’de Tarsus Belediyesi Kent Orkestrası, 21.00’de Aylin Dinçer ve son olarak 22.00’de Gül Ahmet Yiğit sahne alacak.

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