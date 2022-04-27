Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı sahil boyunca 2 kilometre uzunlukta kuruldu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından sahil boyunca kurulan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki iftar sofrasına binlerce kişi katıldı.

Geleneksel Büyük Üsküdar İftarı, Salacak'tan Harem'e sahil boyunca kuruldu.

Üsküdar Belediyesi ekipleri, iftardan saatler önce hazırlıklara başladı. Vatandaşlar sahilde kurulan masalarda iftar saatini beklerken, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bu arada binlerce kişinin katıldığı iftar sofrası havadan da görüntülendi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer davetliler de iftara katıldı.

Başkan Hilmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üsküdar Harem-Salacak sahilindeyiz. Tahminlerimize göre şu anda burada 80 bin vatandaşımız var ve hepsi inşallah burada iftarlarını açacak. Onları hiç üzmeden, yormadan evlerine göndereceğiz" dedi.

Sadece Üsküdar'dan değil, İstanbul'un her yerinden, komşu ilçelerden, Avrupa yakasından ve hatta yurt dışından da iftar sofrasına katılım olduğunu dile getiren Türkmen, "Biraz önce bir vatandaş gördüm, Kıbrıs'tan gelmiş. Avusturya'dan, Almanya'dan gelenler var. Hakikaten muhteşem bir tablo. Masada sandalyede yer bulamayanlar, karşı taraftaki çimenlere oturuyorlar. Herkese yetecek kadar yemeğimiz var. Herkese afiyet olsun." diye konuştu.

Türkmen, bunun bir rekor olduğunu, bu sofranın dünyada ikinci bir örneği olmadığını sözlerine ekledi.

İftar programı yemekten sonra yapılan dualarla sona erdi.

