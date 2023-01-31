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Geleneksel dev tava dünyanın merkezine yine kurulacak

31.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası” ile rekor denemesi yapan Sivrihisar Belediyesi, bu yıl da yöresel lezzeti olan dövme sucuğunu dev tavada yumurta ile buluşturacak.

Geleneksel dev tava dünyanın merkezine yine kurulacak

Binlerce adet yumurta, yüzlerce kilogram sucuk ile sac tavada yerini alacak; sucuklu yumurta ile hem görsel hem de lezzet şöleni Sivrihisar’da yaşanacak.

Eskişehir’deki 14 coğrafi değerin 9’una sahip Sivrihisar, muhteşem bir festivale hazırlanıyor. Coğrafi işaretli Sivrihisar Dövme Sucuğundan adını alan festivalin 7’ncisi, Sivrihisar Belediyesi tarafından 5 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Geleneksel Sucuk Festivali ile Sivrihisar bu yıl da on binlerce vatandaşı ağırlayacak.
Radyo D’nin sevilen ismi Hilal Özgani’nin sunuculuğunu yapacağı, Zara ve Özgür Can Çoban’ın sahne alacağı festivalde çeşitli sahne etkinlikleri, gösteriler ve yarışmalarla birlikte çocuklara özel oyun alanları ve animatörler de miniklerin gönlünce eğlenmesi için hazır olacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “2023 yılının en lezzetli festivali 5 Şubat’ta Sivrihisar’da gerçekleştirilecek. Muhteşem görsel ve lezzet şölenimize ortak olmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nde buluşmak dileği ile” dedi.

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