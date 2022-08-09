YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Geleneksel el sanatlarını festivallerde tanıtıyorlar

Geleneksel el sanatlarını festivallerde tanıtıyorlar

09.08.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki festivale katılan ahşap işçiliği devlet sanatkarı Osman Nergiz: - "Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 3 yıl sanatımızı tanıtmaya çalıştım" - Yemeni ustası Hakan Özçetinkaya: - "Daha önce kullananlar tereddütsüz alıyor. İlk defa görenler ise merak ediyor, neye yaradığını soruyorlar. Onlara anlatmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Geleneksel el sanatlarına ömürlerini adayan sanatkarlar, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak katıldıkları festivallerde tanıtıyor.

Binlerce yıllık tarihten gelen, kültürel özellikleri yansıtan ve ustadan çırağa aktarılarak günümüze ulaşan el sanatları, düzenlenen festivallerle gelecek nesillere aktarılıyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali"ne katılan ve tarihi Kayseri Kalesi'nde stant açan 17 ilden 31 sanatkar, ahşap işçiliği, taş oymacılığı, telkari, keçe, kırkyama, yazmacılık, ahşap baskı, yemeni, tulum, naht sanatı, ebru, hüsn-i hat, kemik tarak, saraçlık, çini ve tamzara dokuma gibi sanatları icra ediyor.

Festivale Şanlıurfa'dan katılan ahşap işçiliği devlet sanatkarı Osman Nergiz (67), AA muhabirine, 57 yıldır yaptığı mesleği 10 yaşında babasından öğrendiğini ve 5 çocuğuna da öğrettiğini söyledi.

Kurs hocası olarak 6 yıl eğitim verdiğini, sayısız festival ve sergiye katıldığını vurgulayan Nergiz, Bakanlığın kendisini, Türkiye genelindeki 65. devlet sanatkarı olarak seçtiğini ifade etti.

- "Üsküp'te de sanatımızı tanıtmaya çalıştım"

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak için böyle festivaller düzenlenmesini değerli bulduğuna dikkati çeken Nergiz, "Biz de buralarda bunu fiili olarak gösterip, insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de 3 yıl sanatımızı tanıtmaya çalıştım." dedi.

- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a albüm yaptım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere bir çalışma yaptığını anlatan Nergiz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir albüm yapmıştım. 2019 yılından beri saklıyorum. Bir türlü bir araya gelip kendisine teslim edemedim. Tek parça bir ceviz ağacı, cami şeklinde. Menteşesi, her şeyi kendisinden olan bir albüm. Bunu açtığın zaman içinde Cumhurbaşkanımız ile Hanımefendinin fotoğraflarını da koyduk ki ayrı bir işçilik olsun dedik. Nasip, inşallah bir gün kendilerine teslim ederiz." diye konuştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden festivale katılan 52 yaşındaki yemeni ustası Hakan Özçetinkaya ise dedesinden öğrendiği mesleğini yaklaşık 38 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Yemeniyi tanıtmayı ve insanlara sevdirmeyi amaçladığını belirten Özçetinkaya, şunları kaydetti:

"Yemeni deriden yapılıyor. Altındaki köselesi camız köselesi, üzerindeki deri dana derisi, içinde kullandığımız meşin koyun meşini. İçinde kimyasal malzeme yok. Kimyasal malzeme olmadığı için terleyen ayağın terini çabucak emer, ayakta koku, mantar, kaşıntı yapmaz. Vücudun elektriğini atar. Daha önce kullananlar tereddütsüz alıyor. İlk defa görenler ise merak ediyor, neye yaradığını soruyorlar. Onlara anlatmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz."

- "Böyle bir uygulama olmasaydı biz buralara gelmezdik"

Festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özçetinkaya, "Böyle bir uygulama olmasaydı biz buralara gelmezdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız sayesinde olan bir şey. Bakanlığımız bizi buralara davet etmezse yaptığımız ürünleri nasıl insanlara tanıtacağız, giymek isteyene nasıl sunacağız. Orada, kapalı bir çevre içinde kalacaktık. Seve seve katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden gelen "tamzara dokuma" ustası Nazire Kelemci de (52) unutulmaya yüz tutmuş el sanatının 2010 yılında üniversite, belediye ve halk eğitim tarafından Avrupa Birliği projesi ile tekrar canlandığını vurguladı.

"Giresun Günleri" etkinlikleri kapsamında birçok kente gittiğini aktaran Kelemci, "Gelen herkes çok merak ediyor. Çok da ilgi görüyor. Tezgahı görünce 'halı tezgahı' diyorlar. Ben de 'halı değil, kumaş tezgahı' diyorum. Biz burada ince kumaş dokuyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldıKayseri'de "Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı
Mardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman olduMardin'e gelin gelen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandıKonya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:39
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:16
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Ashley Graham kalçası herkesi solladı! Ölüm riski taşıyor

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Yaşlı kadın çöp gibi bir köşeye atıldı! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.