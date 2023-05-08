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Geleneksel Kırgız Şenliği İznik’te gerçekleşti

08.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgız Cumhuriyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kırgız Şenlikleri bu yılda İznik’te gerçekleşti.

Geleneksel Kırgız Şenliği İznik’te gerçekleşti

İstanbul Başkonsolosluğu ile Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneğinin düzenlediği Geleneksel Kırgız Şenliği için İznik’e gelen Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Arslan Tokobaev, Kırgız Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Ruslan Koshonov, Kırgız Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Zhanat Rasuljanov, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş ve Konsolosluk heyeti ilk olarak sabah saatlerinde İznik Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada heyeti Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta karşıladı.

Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Usta, “Tarihe baktığımızda aynı geçmişi paylaşmışız. Sizleri ilçemizde misafir etmek bizim için onur. Bizlerin köklerinde birliktelik var. Tarihte hep beraber olmuşuz. Bu dostluk ebediyen devam edecek. Sizlerin Kırgız şenliğine bizlerde katılmaktan memnuniyet duyuyoruz“ dedi.

Belediye ziyaretinin ardından Kırgızlar Türbesine geçen heyet, burada dualar ederek kurban kesti. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi yanında bulunan alana geçen yaklaşık 300 kişilik Kırgız heyet burada Kırgız Şenliği için toplandı. Burada ki programda geleneksel Kırgız yemekleri pişirilerek oyunlar oynandı.

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