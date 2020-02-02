Geleneksel Kızak yarışları Erciyes’te yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından, 600 yıldır süregelen ve ata sporu olan Geleneksel Kızak yarışları Erciyes Kayak Merkezi’nde yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erciyes A.Ş. tarafından bu yıl ilk kez Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenen kızak yarışlarına 11 ilden 72 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde Kızak ile 100 metre mesafede yarışan sporcular derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

