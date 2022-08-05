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Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek

05.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirilecek Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek.

Kınalıada'da gerçekleştirilecek festivalde her yaştan sporcu, futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve tenis branşlarında bireysel ve takım halinde yarışacak. Müsabakalar sonunda sporculara çeşitli ödüller verilecek.

Açılış ve kapanış seremonilerinin de yapılacağı festival, üç gün sürecek. Festivalde spor müsabakalarının yanı sıra konserler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

Ermeni toplumunun iki kulübü Taksim Spor ve Şişli Spor'un yanı sıra Kınalıada Su Sporları Kulübü, Kurtuluş Spor Kulübü, Kadim Spor ve Yıldırım Spor Kulübü gibi köklü geçmişlere sahip, farklı din mensubu grupların idareciliğini yürüttüğü kulüplerle Navasartyan coşkusu, Kınalıada’da bir kez daha hayat bulacak.

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