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Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek

21.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası Erzincan'da düzenlenecek

Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Erzincan'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Sultan Melik Gazi Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası ve Hava Koşusu adıyla 24-26 Haziran tarihlerinde Erzincan Atletizm Pisti'nde düzenlenecek.

Şampiyonada kadınlar ve erkekler kategorisinde 40 ilden, 105 kulüp ve 500'e yakın sporcu yarışacak.

İlk gün yapılacak eleme turlarında kadınlar 60 metreye, erkekler 70 metreye toplam 63 ok atacak. Sıralama sonrası çeyrek final, yarı final ve finale çıkan sporcular belirlenecek.

Organizasyonda 25 Haziran'da hava koşusu kadınlar ile başlayacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu lisanslı sporcusu Bilal Erdoğan'ın da yarışmacı olarak katılacağı erkekler hava koşusu ise 26 Haziran'da yapılacak.

Puta koşusunda federasyonun da lisanslı sporcularından AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da yarışacak.

Öte yandan, yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

Şampiyonada dereceye girenler için ödül töreni de 26 Haziran'da hava koşusu alanında düzenlenecek.

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