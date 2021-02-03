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Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

03.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Geleneksel öykü, deneme ve kısa film senaryo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.Covid-19 tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmada birbirinden değerli öykü, deneme ve kısa film senaryoları yarıştı.

Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesinin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.
Covid-19 tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmada birbirinden değerli öykü, deneme ve kısa film senaryoları yarıştı. ‘Erzurum’da Yaşamak’ temalı yarışmada ödül alan eserler, Atatürk Üniversitesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ve Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yetkililer tarafından ön seçimle belirlendi. Komisyon, ön seçimden geçen eserler arasından üç adet başarı ödülü ve bir adet mansiyon ödülü almaya hak kazanan çalışmaları belirleyerek eser sahiplerine ödüllerini takdim etti. Yarışmada hikaye alanında birinci Özlem Çelik, ikinci Mücahid Yaman, üçüncü Hikmet Ardıl Küçükyılmaz olurken kısa film senaryosu alanında birinciliğe herhangi bir eser layık görülmedi. Bu alanda ikinciliği Hanifi Karadağ, üçüncülüğü ise Ali Yavilioğlu elde etti. Öte yandan yarışmada birinciye 1.500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye ise 750 TL para ödülü ve bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği ile Atatürk Üniversitesi yayını olan Erzurum’un Yüzleri kitap serisi ödül olarak verildi.
İlki düzenlenen Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışmasının, Üniversite-STK iş birliklerinin bir meyvesi olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi adına bu tür etkinlikler sürecektir. Bu tarz yarışmalar sayesinde hayal gücü yüksek yetenekli genç yazar keşfedilmeye devam edecek” dedi.

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