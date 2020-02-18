Geleneksel sporların geleceği Antalya'da değerlendirilecek

İSTANBUL (AA) - 'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu, 22-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

55 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı, başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği forumda bir araya gelecek.

Geleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerilerinin değerlendirileceği organizasyonda, Japonya'dan Kazakistan'a, Fas'tan Brezilya'ya birçok ülke, geleneksel sporların ve oyunların geleceği için ortak çalışmalar yapacak.

Geleneksel sporlar ve oyunlara dair farklı coğrafyalar arası fikir alışverişini sağlayacak olan forumda yapılacak panel ve oturumlarda, geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulacak. Uluslararası Etnospor Forumu ile geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için fikirler üretilecek.