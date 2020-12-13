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Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi

KONYA HABERLERİ  | 13.12.2020 12:36 | Son Güncelleme

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi.Meram Belediyesi tarafından organize edilen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’ sona erdi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası sona erdi.
Meram Belediyesi tarafından organize edilen ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Kış Turnuvası’ sona erdi. Aşkan Spor Kompleksinde 7-9 ve 11 Aralık tarihlerinde üç ayrı kategoride gerçekleştirilen finaller sonrasında başarılı olan sporculara ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ata sporu okçuluğu yaşatmak ve gelecek nesillerin bu spora karşı ilgilerini artırabilmek amacıyla turnuvanın düzenlendiğini söyledi. Turnuvaya katılan tüm gençlere ve ailelerine teşekkür eden Başkan Kavuş, “Spor yapmak önemli ve değerlidir ancak bizler için bazı sporlar diğerlerinden daha önemli ve daha değerlidir. Okçuluk gibi, güreş gibi, at binmek gibi Çünkü bu sporların bize tarihi değerlerimizi hatırlatacak derinlikleri vardır. İşte bunlardan biri olan okçuluk, insan bedeni ve ruhuna katkısının yanında bizim için tarihi bir misyondur” diye konuştu.

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