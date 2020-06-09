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Geleneksel U-Maker Festivali online ortamda gerçekleştirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: -"Birbirinden yaratıcı çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik"

İSTANBUL(AA) - Geçen yıl “Çöp” teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl "Tarım" teması ile gerçekleştirildi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Uğurlu öğrenciler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştı. Toplam 350’ye yakın kişinin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi. Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak.

Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Tasarladıkları oyun, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

Öğrenciler, U-MakerFest IV'te, sırasıyla 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları Bölüm Başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar Maker Ruhu, Sürdürülebilirlik, Yaratıcı Fikir, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, İşlevsellik, gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğunu belirterek, "Birbirinden yaratıcı çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular." ifadelerini kullandı.

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