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Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler Başiskele’de konuşuldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler" konulu sağlık semineri düzenlendi.Sağlıklı yaşam konusunda Başiskeleli vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla Başiskele Belediyesi Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda Dr.

Geleneksel ve tamamlayıcı tedaviler Başiskele’de konuşuldu

Başiskele Belediyesi, Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler" konulu sağlık semineri düzenlendi.
Sağlıklı yaşam konusunda Başiskeleli vatandaşların bilinçlenmesi amacıyla Başiskele Belediyesi Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda Dr. İlyas Türköz’ün sunumuyla "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler" konulu bir konferans gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerde Dr. İlyas Türköz, alternatif tıp konusunda katılımcıları bilinçlendirdi. Binlerce yıllık bir tedavi yöntemi olan hacamat hakkında bilgiler veren Türköz, vücudunun çeşitli yerlerinde ağrı hisseden hastalarda uygulandığını ve hastaların hızlı bir şekilde şifa bulduğunu ifade etti. Hacamat ile tedavi olan hastaların aynı zamanda, ilaçların yan etkisine maruz kalmaktan da kurtulduğunu da söyleyen Türköz, "Tabii yanlış anlaşılmasın, modern tıbbın yanı sıra bunlar tamamlayıcı, destek olucu tedavi olarak bunları hastaya uygulamaktayız" diye konuştu.
Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi uygulamalarının birçok modern hastanelerde uygulandığını söyleyen Türköz, vatandaşların geleneksel tedavilerin emin ellerden alınmasını vurguladı. Türköz, vücuttan atılamayan toksik maddelerin hacamat sayesinde atıldığını ve vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağladığını söyledi. Sülük tedavisi hakkında da bilgiler veren Dr. Türköz, "Sülük tedavisiyle ağrılı bölgelerdeki ağrıların azalmasına, vücutta bulunan enfeksiyon ve iltihabın giderilmesine, kan dolaşımının hızlanmasına, eklem yerlerindeki kireçlenmenin büyük oranda azalmasına, göz hastalıkları gibi birçok hastalığın iyileşmesine imkan sağlar" şeklinde konuştu.
Dr. İlyas Türköz, seminer sonunda katılımcıların da sorularını cevaplandırdı.

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