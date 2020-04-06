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Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'dan karantina iddiasına yalanlama:

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.04.2020 21:25 | Son Güncelleme

"Gelibolu'nun karantinaya alınacağına dair dolaşan ve hiçbir şekilde ifade etmediğim düşünceler ve sahte imzam ile yayınlanan mesnetsiz paylaşıma asla itibar etmemenizi önemle rica ediyor, bu eylemi yapan ve bu paylaşımı yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum"

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar'dan karantina iddiasına yalanlama:

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, sosyal medyada yer alan ilçenin karantinaya alınacağına dair paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Özacar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi imzası ve belediyeye ait internet sitesinin görseli kullanılarak ilçenin karantinaya alınacağına dair bir duyurunun sosyal medyadan paylaşıldığını aktardı.

Görselin montajlanarak hazırlandığını ve hiçbir gerçeği bulunmayan açıklamalardan ibaret olduğunu kaydeden Özacar, vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

Özacar, ilçede bir salgın ve karantinanın söz konusu olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu zor günler elbet geçecek ama sosyal medyada ve yoğunluklu olarak da WhatsApp gruplarında asılsız bir haber dolaşmakta olup, bu durum kamuoyunda ister istemez infial yaratmıştır. Fotoşop uygulamasıyla kurumumuzun web sayfasının görselinin altında, Gelibolu'nun karantinaya alınacağına dair dolaşan ve hiçbir şekilde ifade etmediğim düşünceler ve sahte imzam ile yayınlanan mesnetsiz paylaşıma asla itibar etmemenizi önemle rica ediyor, bu eylemi yapan ve bu paylaşımı yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gelibolu koronavirüs

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