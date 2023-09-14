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Gelibolu Triatlonu nedeniyle Tarihi Alan'daki bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak

14.09.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelibolu Yarımadası'nda 16-17 Eylül'de düzenlenecek Gelibolu Triatlonu Türkiye Kupası Finali ve Orta Mesafe Türkiye Şampiyonası nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, söz konusu organizasyonlar dolayısıyla 16 Eylül Cumartesi günü 06.00-17.00 saatleri arasında eski Jandarma İskelesi (Mimoza) ile Damakçıl Bayırı (Anzak Koyu mevki) arası ve eski Jandarma İskelesi'nden Kabatepe Jandarma Karakol Komutanlığı önünden geçen yolun araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

Yarışların devam edeceği 17 Eylül Pazar günü 06.00-10.30 saatleri arasında eski Jandarma İskelesi ile Büyük Kemikli arası ve Conkbayırı istikametinin, 06.00-12.00 saatleri arasında eski Jandarma İskelesi Alçıtepe Köyü yol ayrımına kadar olan yolun, 06.00-14.30 saatleri arasında eski Jandarma İskelesi-Anzak Koyu arasının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ve Kabatepe Feribot İskelesi arasındaki trafiğin de kontrollü şekilde sağlanacağı bildirildi.

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