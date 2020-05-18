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Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki müze ve sergi alanları 1 Haziran'da açılacak

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Ziyarete açılacak alanlarda, Kovid-19 salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri gibi temel kurallar uygulanacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müze, sergi ve canlandırma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da açılacak.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan müzeler, sergi ve canlandırma alanlarında ziyaretlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri gibi temel kurallara uyulacak.

Her tesis için öngörülen ziyaretçi sayısı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek, içeride kalma süresiyle ilgili de gelen kişilere tavsiyede bulunulacak.

Kovid-19 pandemi eğitimi alan müze personeli ve tesislerde yer alan uyarı ve önlem panoları ile de ziyaretçilere temel bilgi akışı sağlanacak.

Açık ve kapalı mekanlarda bulunan oturma alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. Kapalı mekanlardan, erişim kısıtlaması getirilen alanlar hakkında ziyaret öncesinde ziyaretçilere bilgilendirme yapılacak.

Toplu rezervasyonlar için gerekli bilgiler telefon aracılığı ile yetkililerden alınacak.

Tesis girişlerinde başkanlık personeli ateş ölçümü yapacak ve kimlik kaydı tutacak. Tesislerde artırılmış hijyen önlemlerinin yanı sıra periyodik olarak genel dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştirilecek.

- Maskesiz dolaşmak yasak

Ziyaretçilerin belli noktalarda el dezenfektanlarına ulaşımı sağlanacak.

Kapalı mekanlarda hiç kimsenin maskesiz dolaşmasına müsaade edilmeyecek.

Günlük temizlik sayısının çoğaltılmasının yanı sıra zorunlu kontrollerin daha detaylı yapılması adına güvenlik ve temizlik personeli sayıları artırılacak.

Bilet gişelerinde ziyaretçiler ve personelin sağlığını korumak amacıyla azami önlemler alınacak. Sesli rehberlik cihazlarının kulaklıklarına ait kılıflar tek kullanımlık olacak. Her kullanımdan sonra cihazın detaylı dezenfeksiyonu görevliler tarafından yapılacak.

Kovid-19 önlemleri gereği özel gereksinimli ziyaretçiler için hazırlanan sanal gerçeklik uygulamalarının kullanımı geçici olarak kısıtlanacak.

Kronik hastalığı bulunan kişilerin müze ve sergi alanlarını ziyaret etmemesi öneriliyor.

Alınacak diğer tedbirler ise Tarihi Alan Başkanlığının web sitesi ve sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak.

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