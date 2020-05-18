Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki müze ve sergi alanları 1 Haziran'da açılacak

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müze, sergi ve canlandırma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da açılacak.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede bulunan müzeler, sergi ve canlandırma alanlarında ziyaretlerde 1,5 metrelik sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen tedbirleri gibi temel kurallara uyulacak.

Her tesis için öngörülen ziyaretçi sayısı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek, içeride kalma süresiyle ilgili de gelen kişilere tavsiyede bulunulacak.

Kovid-19 pandemi eğitimi alan müze personeli ve tesislerde yer alan uyarı ve önlem panoları ile de ziyaretçilere temel bilgi akışı sağlanacak.

Açık ve kapalı mekanlarda bulunan oturma alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek. Kapalı mekanlardan, erişim kısıtlaması getirilen alanlar hakkında ziyaret öncesinde ziyaretçilere bilgilendirme yapılacak.

Toplu rezervasyonlar için gerekli bilgiler telefon aracılığı ile yetkililerden alınacak.