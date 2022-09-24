Gelibolu Yarımadası'nda Şahinbey Belediyesince yenilenen 4 şehitlik ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ecdadın bize emaneti ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor." dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Gaziantep Şahinbey Belediyesi ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yenilenen Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıç Dere şehitliklerinin ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Ersoy, Albayrak Sırtı Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, kahramanlıklarıyla tarihin akışını değiştiren, ülkenin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden ecdadın şehitliklerine ilişkin bölgedeki ihya çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Cennet vatanı emanet eden ecdadın hatırasını yaşatmak için ne yapılsa yeterli olmayacağını belirten Ersoy, "Onlara layık olabilmek ve ecdadın bize emaneti ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, şehitliklerin düzenlemesini yapabilmek için sınırların belirlenmesini ilk adım olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

- Mezar taşı tasarımında "şehitlerin kefenlenmeden üniformalarıyla defnedilmesi" detayı

Söz konusu 4 şehitlikte yapılan çalışma hakkında bilgi veren Ersoy şunları kaydetti:

"Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritası'nda yerleri işaretli olan şüheda kabristanını günümüz uydu görüntüleri ile örtüştürdük. Bu belirlenen alanda jeoradar taraması yapılarak bulgu sınırlarını netleştirdik. Bu adım bizim en hassasiyetle değerlendirdiğimiz adımdı. Sonrasında şehitliklerimizin, vahdetin yani bir olmanın sembolü olan servi ağaçları ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Çanakkale ruhunu teşkil eden Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıç Dere'deki 4 şehitliğimizde Şehitlik Yönetmeliği'nde belirtilen anıt modelini kullandık. Anıt tasarımında ay yıldız ile Allah'ın 99 adından biri olan her şeyi gören ve her şeye şahit olan anlamındaki 'Eş-Şehid' ismini nakşettik. Mezar taşı tasarımında dünyada yaygın uygulanan nizami düzen yöntemini kullanmak istemedik. Buna karşılık harp meydanında yaşanan kahramanlıkları düşünerek şehitlerin şehit düştükleri yere 'kefenlenmeden mevcut üniformalarıyla defnedilmelerini' temsil eden bir düzeni tercih ettik."

Ersoy, Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktası olan bu bölgelerde hem yokluk hem de yedi cihana karşı savaşan kahraman askerlerin, kutlu bir vatan ve şanlı bir tarih bıraktığını vurguladı.

Süngü Bayırı Şehitliği'nde 589, Albayrak Sırtı Şehitliği'nde 968, Kılıç Bayırı Şehitliği'nde 1131 ve Kılıç Dere'de 41 şehidin olduğunu bildiklerini aktaran "Burada yatan 2 bin 729 şehidimizin kayıtlarına ulaştık. 'Çanakkale geçilmez' dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür eden Ersoy, "Ülkesini seven, al bayrağımızın gölgesinde yaşamaktan gurur duyan herkesi buraları ziyaret etmeye davet ediyorum. Evlatları olan ailelerden özellikle bu ziyarete çocuklarını da getirmelerini ve şanlı tarihimizi onlara anlatmalarını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katılımcılara hitap etti.

Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ile diğer ilgililer katıldı.

