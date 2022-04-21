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Gelibolu Yarımadası'nın atlı birliği Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümüne hazırlanıyor

21.04.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl törenlerinde devlet büyükleri ile yabancı konukları karşılayacak Atlı Jandarma Tim Komutanlığı'nın Şehitler Abidesi alanındaki özel gezintileri FVP dron ile görüntülendi - Atlı Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Bahattin Hava: - "24-25 Nisan'da düzenlenecek törenlere iştirak edeceğiz. Bünyemizde çeşitli ırklardan 6 asayiş atı olacak"

ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN/SİNAN BALCIKOCA - Dünya harp tarihinde önemli yer tutan destanın yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda jandarma bünyesindeki atlı birlik, Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü törenlerinde görev alacak.

Her yıl uluslararası boyutta törenlere ev sahipliği yapan tarihi yarımadada, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nın Atlı Jandarma Timleri, emniyet ve asayişi sağlamak için görev alıyor.

Kabatepe mevkisinde 2018'de kurulan at tavlalarıyla bölgede sürekli görev yapmaya başlayan timler, Şehitler Abidesi ve 57. Piyade Alayı Şehitliği gibi simge noktaların yanı sıra neredeyse tüm adada devriye geziyor.

Atlar, heybetli yapılarıyla 24-25 Nisan'daki Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl törenlerinde devlet büyükleri ve yabancı konukların da karşılanmasına görev yapacak.

Törenler öncesi Şehitler Abidesi alanındaki özel gezintileri FVP dron ile görüntülenen timler, hazırlıklarını sürdürüyor.

- "Tören öncesinde provalar yapılıyor"

Atlı Jandarma Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Bahattin Hava, AA muhabirine, birliklerin suç ve suçlularla mücadelede, ormanlık ve sahil bölgelerinde emniyet ve asayişin daha iyi yürütülmesi için görev aldığını söyledi.

Gelibolu Yarımadası'ndaki birliğin bu amaçla 4 yıl önce kurulduğunu ve burada atlara titizlikle bakıldığını belirten Hava, şunları dile getirdi:

"Güne başlarken binici personelimiz tarafından atların yaşam alanları kontrol ediliyor. Sonrasında at bakıcılarımız tarafından 45 dakika günde iki defa tımar yapılıyor. Tımar sayesinde atların deri solunumu, vücudunda bulunan kir, toz ve kepekler arındırılıyor. Bu şekilde atlar yemlerini iştahla yer, bedenen ve ruhen rahatlar. Hava şartları iyi olursa atlarımız haftada iki defada yıkanıyor."

Hava, atların tabiatları gereği ürkek olduğunu vurgulayarak, "Tören öncesinde atlarımız çevresel faktörler ile insan hareketliliğine alıştırmak amacıyla 13 istasyondan oluşan asayiş parkurundan geçer ve cesaret özelliğini alırlar. Eğitimlerin ardından törenin önem ve özelliğine göre at ve binici personel kuşamı belirlenerek donatım sağlanır. Tören öncesinde provalar yapılıyor. Sonrasında ise törene hazır hale geliyorlar. Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü dolasıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenlere de iştirak edeceğiz. Bünyemizde çeşitli ırklardan 6 asayiş atı olacak. Bu atlar törenlerde görev alacak." diye konuştu.

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