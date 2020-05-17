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Gelibolu’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 17.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.Konuya ilişkin Gelibolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; ‘Covid-19 pandemisinin ülkemizde etkisi bitene kadar, ilçemizde bulunan tüm açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmiştir.

Gelibolu’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
Konuya ilişkin Gelibolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; ‘Covid-19 pandemisinin ülkemizde etkisi bitene kadar, ilçemizde bulunan tüm açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesine yer verildi.
Bu kararla birlikte Çanakkale kent merkezinde henüz böyle bir karar alınmazken, ilçelerde maskesiz sokağa çıkma yasağı sayısı 3’e çıkmış oldu.

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