YURTHABER
  4. Gelibolu'dan yangınlarla boğuşan Avustralya'daki kardeş belediyeye geçmiş olsun mektubu

Gelibolu'dan yangınlarla boğuşan Avustralya'daki kardeş belediyeye geçmiş olsun mektubu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 15.01.2020 18:50 | Son Güncelleme

Gelibolu'dan yangınlarla boğuşan Avustralya'daki kardeş belediyeye geçmiş olsun mektubu

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Avustralya'daki kardeş şehirleri Albany'nin Belediye Başkanı Dennis Wellington'a ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" mektubu gönderdi.

Özacar, Avustralya’da 5 milyon hektar üzerindeki alanın zarar gördüğü, 2 bini aşkını evin kül olduğu, can kayıplarının yaşandığı ve yarım milyar civarında hayvanın da telef olduğu büyük yangın felaketi dolayısıyla geçmiş olsun mektubu yazdı.

Özacar, Gelibolu Belediyesinin kardeş şehrin Belediye Başkanı Wellington’a gönderdiği mektupta, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Kaleme aldığı metni posta yoluyla Avustralya’ya gönderen Özacar, mesajında şunları kaydetti:

"Saygıdeğer başkanım, ülkeniz Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan yangın ve yaşamış olduğunuz çevre felaketi bizleri de derinden yaralamıştır. Edindiğimiz bilgilere göre 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette, insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlının ölümü dolayısıyla çok ama çok üzgünüz. Bu acı tablonun dünya üzerinde bozulan ekolojik dengenin sonucunda yaşandığı gerçeği ile birlikte çok iyi bilmenizi isteriz ki dünya bütünüyle aslında hepimizin ülkesi ve hepimizin gözyaşlarının rengi aynı. Kardeş şehrimiz Albany’de yaşayan kardeşlerimize ve tüm Avustralya halkına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek acılarınızı en kısa sürede sarmanızı temenni ediyorum. Umarız yaşanan bu büyük felakette daha fazla can kaybı olmaz. Eğer bizlerden bir yardım talebiniz olursa da kardeş şehriniz olarak görevimizi yerine getirmeye hazırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
17 Burda’da kitap günleri başladı17 Burda’da kitap günleri başladı
Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’daÇanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çanakkale

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

GÜNCELLEME - Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

Bodrum Belediyesi kendi yağında kavruluyor

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

İş adamı Şifan, Aratos’un mezarının bulunduğu alanı Mezitli Belediyesine bağışladı

Çanakkale Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:59
Sabah
08:28
Öğle
13:28
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Halk Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
Vatan Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice’de 13 köy yolu kapandı

Yenice’de 13 köy yolu kapandı

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.