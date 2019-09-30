Gelin adayı Hanife Gürdal'ın sütyeni takipçilerini kızdırdı

Zuhal Topal'ın izdivaç programında başörtülü gelin adayı olarak hafızalara kazınan Hanife Gürdal yien gündem oldu. Başını açma kararı aldıktan sonra eleştirilerin odağında olan Hanife; havuz pozunun ardından bikinili pozlarıyla da günlerce konuşuldu.

Hanife, bu sefer giydiği tişörtün içinden belli olan sütyeni nedeniyle eleştiri konusu oldu. Başını açması nedeniyle kimilerinden destek kimilerinden tepki gören Gürdal, son yaptığı paylaşımla onlarca uyarı ve tepki mesajı aldı.

İşte Hanife'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:

"Bu kız izdivaç programında kapalı türbanlı değil miydi ne ara açılmış? İçi dışı görünüyor tövbeler olsun"

"Nasıl kızsın ya sütyenin belli ne biçim insansın sen?"

"Göğüsler belli oluyor Hanife hanım"

"Sütyenin yamulmuş. İğrenç!"

Hanife'ye tepki gösterenlerin yanı sıra, onu savunup yorum yapanlar da oldu. Kimileri, "Sizin insanların dış görünüşüne laf etmeye hakkınız yok. Herkes haddini bilsin önce" diyerek eski gelin adayını destekledi.

