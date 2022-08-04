MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi! Görenler "Nereden nereye" dedi

Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi! Görenler "Nereden nereye" dedi

04.08.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Tatil için soluğu Antalya'da alan Hanife Gürdal bikinisinin üstüne beyaz süper mini elbisesini giyip poz verince olay oldu. Daha önce başörtülü olan ve yarışma sonrası açılmaya karar veren Hanife'ye "Nereden nereye" yorumları yağdı.

Gelin adayı Hanife Gürdal süper minisiyle poz verdi! Görenler "Nereden nereye" dedi

Bir döneme damga vuran evlilik programlarının en tanınan isimlerinden olan Hanife ne yapsa olay oluyor. Bir dönem çok izlenen Zuhal Topal'ın programında boy gösteren Hanife Gürdal sosyal medyada da gündem olan paylaşımlara imza atıyor.

Yarışmanın ardından açılan ve evlenen Hanife son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti. Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.

w

Ancak Hanife Gürdal'ın bu pozu fazlasıyla olumsuz yorum aldı. Gelin adayı Hanife'nin pozunu görenler "Nereden nereye" dedi. Gelin adayına bazı takipçileri ise destek verdi.

Ekran Alıntısı

Hanife Gürdal ise yorumlara yanıt vermemeyi tercih etti.

Hanife Gürdal'ın boyunu uzun göstermek için fotoğrafa shop yaptığı da iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü oyuncu olan eski sevgilisinin ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."Ünlü oyuncu olan eski sevgilisinin ifadesi şoke etti! "İlk kez seks yaptığımızda..."
Derin göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!Derin göğüs dekolteli pozuyla yıktı geçti!
Bomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik olduBomba iddia! Acun Ilıcalı ve Batuhan Karacakaya mahkemelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu!

ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu!

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

Bakan Nebati canlı yayında tarih verdi! "Cumhurbaşkanı Kabine'de açıklayacak"

Ünlü oyuncu böyle veda etti: İyi ki değdin hayatıma

Ünlü oyuncu böyle veda etti: İyi ki değdin hayatıma

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

İlginizi Çekebilir

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Yaz aylarının favori yiyeceği egzamayı azdırıyor

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.