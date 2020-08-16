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Gelin arabasında güldüren yazı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.08.2020 16:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir gelin ve damat, gelin arabalarının arkasına “Aşkımız Alpu yolu çalışması gibi olsun, hiç bitmesin” yazısı yazdırdı.Eskişehir - Alpu Yolu, uzun yıllarden beri tamamlanamayan yol yapım çalışmaları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Gelin arabasında güldüren yazı

Eskişehir’de bir gelin ve damat, gelin arabalarının arkasına “Aşkımız Alpu yolu çalışması gibi olsun, hiç bitmesin” yazısı yazdırdı.
Eskişehir - Alpu Yolu, uzun yıllarden beri tamamlanamayan yol yapım çalışmaları ile adından sıkça söz ettiriyor. Ölümlü trafik kazalarına sebebiyet vererek tartışmalarına neden olan yol, son olarak Eskişehir’de bir gelin ve damadın arabasına konu oldu. Süslenen gelin arabasının arkasına “Aşkımız Alpu yolu çalışması gibi olsun, hiç bitmesin” yazdıran çift, bitmek bilmeyen yol çalışmalarına tepki gösterdi.
Arabanın arkasına yazılan yazı gören vatandaşları da tebessüm ettirdi.

Gelin arabasında güldüren yazı

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Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
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Odunpazari
Ünver Eczanesi
Tepebasi
Aslan Eczanesi
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