YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.08.2020 11:04 | Son Güncelleme

Denizli’de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.Türkiye’de popüler olarak yapılan yazı yazma kısmında ise çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor.

Gelin arabasında yazan not görenleri güldürdü

Denizli’de dünya evine giren çiftin süslenen gelin arabasına düştükleri not görenlere tebessüm ettirdi.
Türkiye’de popüler olarak yapılan yazı yazma kısmında ise çiftlerin hayal dünyasına göre değişiklik gösteriyor. Denizli’de evlilik yolunda adım atan Vahide ve Sadık çiftinin gelin arabasında yazan not görenleri önce şaşırttı. Sonra tebessüm ettirdi. 20 F 5120 plakalı otomobil Vahide ve Sadık çiftinin en mutlu gününde kullanılmak üzere süslendi. Otomobilin arka kısmında yer alan ‘Evleniyoruz’ yazısının altına bir IBAN numarası yazılarak altına ‘Para atmayan evde kalsın’ notu düşüldü. Yazıyı görenler ise durumu sosyal medyada paylaşması ve tebessümleri dikkatlerden kaçmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar dolduO ilçede adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen servis otobüsündeki 2 işçi öldü
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı
İstanbul'dan çaldıkları araçla Kocaeli'de yakalanan şüpheliler tutuklandı

Denizli Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:24
Öğle
13:10
İkindi
16:49
Akşam
19:45
Yatsı
21:05

Denizli Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Ege Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Özgen Eczanesi
Merkezefendi
Ceyhan Eczanesi
Pamukkale
Pamukkale Eczanesi
Pamukkale
Toprak Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Varol’un Acı Günü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.