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"Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" yardım konvoyu uğurlandı

15.03.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: - "Bugün İdlib'e de ulaşmak için oluşturulan, maddiyatı da yüksek olan yardım kısa zamanda düzenlendi" - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan: - "İnşallah buradan 2.5-3 tıra yakın yardım malzemesini İdlib'e göndermiş olacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay iş birliğinde yürütülen "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" kampanyası için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar törenle yola çıktı.

Kampanya kapsamında toplanan yardımların Suriye'nin İdlib kentine gönderilmesi için Tuzla Akfırat'ta bulunan Türk Kızılay İstanbul Anadolu Lojistik Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tamamen kadınların çalışmalarıyla kampanyanın gerçekleştiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı, Türk Kızılay Kadın Kolları ile ilçelerdeki kadın teşkilatlarına yürekten teşekkür eden Yazıcı, "Bugün İdlib'e de ulaşmak için oluşturulan, maddiyatı da yüksek olan yardım kısa zamanda düzenlendi. Keşke savaşlar olmasa ama bu savaşlar oluyorsa bu yarayı sarmanın hem insani hem de İslami görev olduğunu biliyoruz. Bunu yapan kadınlara şahsım ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise Türk Kızılay ile İdlib'de savaş mağduru olan, özellikle kadın ve çocuklarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İdlib'deki çocuk ve kadınların ihtiyaçlarını belirleyerek yardım tırını hazırladıklarını ifade eden İlhan, kadınların el emekleri, duaları ve gönülleriyle oradaki kadınlara ve çocuklara gönderecekleri hediyelerin çok önemli olduğunu anlattı.

Buradan kalkacak tırlarla birlikte kadınlar olarak duygularını da oraya göndereceklerine dikkati çeken İlhan, şunları kaydetti:

"İnşallah buradan 2.5-3 tıra yakın yardım malzemesini İdlib'e göndermiş olacağız. Dünyanın çeşitli yerlerinde en son Ukrayna'da yaşanan savaşla birlikte kadınların ve çocukların daha çok mağdur olduğunu hep birlikte müşahede ediyoruz. İdealimiz ve hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada barışın geldiği ortamı en azından çocuklarımıza hazırlamak, bu anlamda dünyada bir farkındalık oluşturup barışın hakim olabilmesine destek olmaktır."

- "Kadın deyince akla iyilik, merhamet, sevgi ve şefkat geliyor"

İstanbul Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan ise yardımlarla çocukların yaralarına merhem olacaklarını söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla İdlib'deki çocukları ziyaret edeceklerini dile getiren Ayan, "Burada kadının gücünü ve kadının ne kadar çabuk organize ve teşkilatlanabildiğini gördük. Kadın deyince akla iyilik, merhamet, sevgi ve şefkat geliyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemeleri yüklü tırlar, törenle İdlib'e uğurlandı.

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