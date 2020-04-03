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Gelincik Kars Otizm Derneği, destek çağrısında bulundu

KARS HABERLERİ  | 03.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Otizm ile mücadele etmek ve Kars’taki mevcut otizmli bireylere ve ailelerine destek vermek amacıyla Kars Valiliği ve Tohum Otizm Vakfı destekleriyle kurulan Kars Gelincik Otizm Derneği, destek çağrısı yaptı.Her yıl 2 Nisan’ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Gelincik Kars Otizm Derneği, bugün dünyada her 59 çocuktan 1’inin otizm riski ile dünyaya geldiğini ve Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu açıkladı.Gelincik Kars Otizm Derneğinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ilimizde rehabilitasyon merkezin kurulması için, Kars Valisi Türker Öksüz tarafından 2 dönüm arsa tahsis edildiğini de hatırlatan derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kars Valiliğinin izniyle düzenlenen kampanyaya desteğinizi beklediklerini belirterek, “Sıra bizde; bina yapımı için desteğe ihtiyaç var.

Otizm ile mücadele etmek ve Kars’taki mevcut otizmli bireylere ve ailelerine destek vermek amacıyla Kars Valiliği ve Tohum Otizm Vakfı destekleriyle kurulan Kars Gelincik Otizm Derneği, destek çağrısı yaptı.
Her yıl 2 Nisan’ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Gelincik Kars Otizm Derneği, bugün dünyada her 59 çocuktan 1’inin otizm riski ile dünyaya geldiğini ve Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisinin erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitim olduğunu açıkladı.
Gelincik Kars Otizm Derneğinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ilimizde rehabilitasyon merkezin kurulması için, Kars Valisi Türker Öksüz tarafından 2 dönüm arsa tahsis edildiğini de hatırlatan derneğin yönetim kurulu üyeleri, Kars Valiliğinin izniyle düzenlenen kampanyaya desteğinizi beklediklerini belirterek, “Sıra bizde; bina yapımı için desteğe ihtiyaç var. Bir tuğla da biz koyalım. Hepimizin evde kaldığı, sınırlandığı bu günlerde otizmlilerin sınırlarını hep birlikte kaldıralım” dediler.

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Kars Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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