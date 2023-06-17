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Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin 6 yıllık eşinden boşanıyor mu? ''Evi terk etti'' iddiası...

17.06.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce katıldığı "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin şimdilerde Kanal D'nin gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfak ile karşımıza çıkıyor. Ünlü sunucunun evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü isim evi terk ettiği de iddia edildi.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin 6 yıllık eşinden boşanıyor mu? ''Evi terk etti'' iddiası...

"Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin'in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Oda TV'de yer alan habere göre, ünlü isim boşanma kararı alarak eşiyle yaşadığı evden ayrıldı.

nursel ergin Murat Akyer

Sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin'in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

Nursel Ergin 1

Adını ilk 'Var mısın yok musun?' programıyla duyuran Nursel Ergin, İstanbul'da 30 Temmuz 1980'de doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.

Nursel Ergin 3

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı Yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.

Nursel Ergin 5

42 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

Nursel Ergin 4

Çok genç yaşta yaptığı evliliğini yıllar önce sonlandıran Nursel Ergin, 2017 yılında medya sektöründe faaliyet gösteren Murat Akyer ile hayatını birleştirmişti.

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