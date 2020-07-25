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Gelinini tilki zannederek vurduğu iddiası

BARTIN HABERLERİ  | 25.07.2020 00:38 | Son Güncelleme

Bartın'da evinin balkonunda oturduğu sırada bahçesindeki gelinini tilki sanarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde evinin balkonunda oturduğu sırada bahçesindeki gelinini tilki sanarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Günül G'yi (31) vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.

Gönül G'nin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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