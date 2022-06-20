"Gelişen Kütüphane Gelişen Kütüphaneci Projesi" sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Marmara ve İstanbul üniversiteleri iş birliğinde bu yıl şubat ayından başlayarak haziran ayına kadar devam eden "Gelişen Kütüphane Gelişen Kütüphaneci Projesi"nin kapanış töreni, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ne gerçekleştirildi.

İstanbul'daki kütüphanelerin hizmet kalitesini arttırmasını hedefleyen projenin ödül töreninde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, projede üniversite olarak yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, projenin sürdürülebilir olmasını temenni etti.

Kurt, üniversite bünyesindeki kütüphaneleri sık sık dolaştığını belirterek, "Kütüphanede çalışan hanımefendi ve beyefendiler hakikaten şefkatli, bilgili, kalpleriyle çalışan kimseler. Sık sık onlarla görüşüp, bazen öğrencilerin hikayelerini bile onlardan öğrenirim. Öğrencilerin kütüphaneleri sevmeleri sadece orada çok modern bilgisayar veya kitapların bulunması değil, aynı zamanda hem bilgili hem onlara çok iyi davranan, onlarla anne, baba ve gerektiğinde arkadaş olabilen kütüphanecilerden kaynaklanıyor." dedi.

Proje yürütücüsü Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek ise "Toplumları güçlü ve ayakta tutan ekonomik kalkınma ile aynı çizgide yükselmesi gereken kültürel kalkınmadır. Kültürel kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için toplumun bir okuma alışkanlığı kazanması ve bunu hayat boyu sürdürerek bir okul kültürüne dönüştürülmesi gerekmektedir. Türkiye'de okuma kültürünün oluşturulması için iki önemli eylem hayata geçirilmelidir. Mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesi ve çağdaş standartlara uygun yeni kütüphanelerin kurulması ve bir de bütün toplumu içine alan bir okuma kültürü seferberliğini düzenlenmesidir." değerlendirmelerinde bulundu.

Karagözoğlu, bu açıdan yola çıkarak kütüphanelerdeki bilgi hizmetlerini daha etkili hale getirmek ve toplumun okuma kültürünü geliştirmek adına bu projeyi gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projede kütüphanecilerimizin yetkinlik ve motivasyonlarını arttırmayı hedefledik. Alanında yetkin akademisyenlerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan bir eğitim programını tamamladık. Teorik bilgilerin yanında uygulamalara da yer verdik. Yaptığımız derslerde verilen bilgilerin uygulamaya dökülmesini sağlayacak kütüphane etkinliklerinin yapılması için gayret gösterdik. Projemizde verilen eğitimlerin şehrimizin okuma kültürüne artı değerler katacağına inanıyorum."

Törende, proje kapsamında eğitim alan kütüphanecilere sertifika, eğitmenlere ise plaket takdim edildi.



