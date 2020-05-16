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Gelişigüzel dökülen moloz ve harfiyat atıklarının çirkinliği sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor.

Eskişehir’de kimliği belirsiz kişiler tarafından ekili tarım alanlarının adete burnunun dibine moloz ve harfiyat atıkları dökülmeye devam ediyor. Vatandaşlar, atıkların oluşturduğu çirkin görüntüye tepki gösteriyor.
Eskişehir’de, tarım arazilerinin yanı başına gelişigüzel bir şekilde inşaat atıkları dökülmeye devam ediyor. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından rastgele dökülen atıklar doğaya zarar verirken, toprağı da tehdit ediyor. Atıklar, Yusuflar Mahallesindeki buğday ve arpa yoğunluklu tarım arazilerinin olduğu yerlere dökülüyor. Gece tenha saatlerde döküldüğü düşünülen atıklar yüzünden verimli araziler çöplüğe dönüşüyor.

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Tepebasi
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Odunpazari
Can Eczanesi
Odunpazari
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Tepebasi
Nur Selin Eczanesi
Odunpazari
Özabaklı Eczanesi
Odunpazari
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