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Gelişigüzel hafriyat dökene ceza

MERSİN HABERLERİ  | 12.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek için gelişigüzel hafriyat dökenlere ceza yazıyor.Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla denetim ekipleri, belirlenen alanların dışında moloz, hafriyat ve benzeri atıkları dökenlere karşı tedbir aldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta döküm sahası olarak belirlenen Şahin Mahallesi ve Mahmutağa Mahallesindeki noktaların dışında şehrin değişik yerlerine gelişigüzel malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan ve bazı bölgelerde yol güvenliğini tehlikeye düşüren kişi veya firmalara Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulanıyor.Kendi arazileri olsa dahi izinsiz olarak moloz dökümü yapan gerçek kişilere 392 TL ile 12 bin 132 TL arasında para cezası uygulanırken, tüzel kişilere (firma) ise 392 TL ile 20 bin 237 TL arasında ceza tatbik ediliyor.Son bir yıl içerisinde tüm uyarıları dikkate almayarak izinsiz şekilde döküm yapıp çevre kirliliği oluşturan toplam 8 işletme veya gerçek kişiye toplam 21 bin 900 TL para cezası uygulandı.Zabıta ekipleri, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirttiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek için gelişigüzel hafriyat dökenlere ceza yazıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla denetim ekipleri, belirlenen alanların dışında moloz, hafriyat ve benzeri atıkları dökenlere karşı tedbir aldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta döküm sahası olarak belirlenen Şahin Mahallesi ve Mahmutağa Mahallesindeki noktaların dışında şehrin değişik yerlerine gelişigüzel malzeme, inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan ve bazı bölgelerde yol güvenliğini tehlikeye düşüren kişi veya firmalara Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulanıyor.
Kendi arazileri olsa dahi izinsiz olarak moloz dökümü yapan gerçek kişilere 392 TL ile 12 bin 132 TL arasında para cezası uygulanırken, tüzel kişilere (firma) ise 392 TL ile 20 bin 237 TL arasında ceza tatbik ediliyor.
Son bir yıl içerisinde tüm uyarıları dikkate almayarak izinsiz şekilde döküm yapıp çevre kirliliği oluşturan toplam 8 işletme veya gerçek kişiye toplam 21 bin 900 TL para cezası uygulandı.
Zabıta ekipleri, insan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden gelişigüzel moloz dökümü konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında cezai işlem uygulamaya devam edileceğini belirttiler.

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