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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Genel Kurulu yapıldı

01.02.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkanlığa yeniden Hasan Öztürk seçildi

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda yönetim ve denetim faaliyetlerinin ibrasının ardından seçime geçildi.

Genel kurula katılan 40 delegeden 32'sinin oyunu alan Hasan Öztürk, tek aday olduğu seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Hasan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak olimpik dalga sörfü, kuraş, korfbol, kriket, paintball ve squash branşlarında faaliyet gösterildiğini aktardı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olduklarını belirten Öztürk, "Amacımız sporcu yetiştirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu anlamda en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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