YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Gemelos tedavi oluyor

Gemelos tedavi oluyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.10.2020 09:14 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyucusu Gemelos tedavi oluyor.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde bu sezon oynadığı 3 maçta 3 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyuncusu Jacki Gemelos tedavi oluyor.

Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyucusu Gemelos tedavi oluyor.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde bu sezon oynadığı 3 maçta 3 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyuncusu Jacki Gemelos tedavi oluyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelen 31 yaşındaki oyuncu, tedavisinin biteceği ve forma giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.
Bir an önce iyileşmek ve sarı kırmızılı formayı giymek isteyen Jacki Gemelos, tedavi olduğunun fotoğrafını paylaşarak "Şimdilik çok iyiyim. Tedavime devam ediliyor. Mümkün olan en kısa sürede oynayabilmek için daha iyi olmaya çalışıyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gulazüryan Sosyal Tesis projesi hızlandırıldı
Gulazüryan Sosyal Tesis projesi hızlandırıldı
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ
Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli savaş mağdurlarına “İyilik Konutu”
Türkiye Diyanet Vakfından Suriyeli savaş mağdurlarına “İyilik Konutu”
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde
SERKA 3’üncü kez Ağrı Dağı’nın zirvesinde

Kayseri Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:38
Öğle
12:29
İkindi
15:38
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nurhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Kayserispor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.