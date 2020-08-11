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Gemerek’te SYDV binası geçici olarak kapatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 11.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta korona virüs salgını kapsamında tedbirler üst düzeyde alınmaya devam ediyor.

Sivas’ta korona virüs salgını kapsamında tedbirler üst düzeyde alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda insan yoğunluğunun fazla olduğu Gemerek İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; “Kıymetli vatandaşlarımız; İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın içerisinde insan dolaşımının yoğun olması ve vatandaşlarla bire bir etkileşimde bulunulmasının salgınla mücadele noktasında alınan tedbirleri sekteye uğratması sebebiyle, 11 Ağustos 2020 Salı gününden 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar kapalı tutulmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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